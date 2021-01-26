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26 січня 2021, 12:03 54

Кабмін планує укрупнити облгази і завести в них тимчасові адміністрації – Шмигаль

26 січня 2021, 12:03 54
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Розслідуванням завищених цін на газ в регіонах займається Антимонопольний комітет
Розслідуванням завищених цін на газ в регіонах займається Антимонопольний комітет
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів спільно із Верховною Радою ініціює ухвалення проєкту закону про укрупнення облгазів і введення в них тимчасових адміністрацій.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді, виступаючи із звітом щодо ситуації з тарифами, передає RegioNews.

Уряд разом із парламентом ініціює ухвалення законопроєкту про можливість укрупнення облгазів, введення спецрахунків і тимчасової адміністрації. Це дисциплінує ринок розподілу газу і не дозволить монопольно підвищувати ціни і тарифи на розподіл", – зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабмін очікує на результати розслідування Антимонопольного комітету щодо завищених цін на газ для населення у низці областей та встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що субсидії для населення України будуть виплачуватися в повному обсязі.

тарифи облгази Деніс Шмигаль газ заява АМКУ
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