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25 січня 2021, 22:23 7

"Частина оточення президента вводить його в пастку", - Дубінський

25 січня 2021, 22:23 7
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Нардеп Дубінський сьогодні двічі відмовився виходити з фракції на пропозицію президента
Нардеп Дубінський сьогодні двічі відмовився виходити з фракції на пропозицію президента
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу" двічі піднімав питання про вихід Олександра Дубінського з її складу. Нардеп відмовився це робити, пославшись на відсутність провини.

Про це джерело у керівництві "Слуги народу" повідомило Lb.ua, передає RegioNews.

За словами співрозмовника видання, Зеленський про вихід Дубінського "просив двічі". Той відмовився виконувати вимогу.

Я не вийду, я не винний, - передав співрозмовник слова Дубінського.

В коментарі "Стране" Олександр Дубінський також повідомив, що не має наміру іти з фракції.

У нас не було емоційної дискусії з президентом, оскільки у президента сьогодні день народження, та і на це не було особливо часу. Я сьогодні сказав одну просту річ: частина оточення президента вводить його в пастку, - повідомив нардеп.

Також Дубінський розповів, що вимагав виключити з фракції депутата і главу антикорупційного комітету Радіну.

Вона, користуючись своїм статусом, пише доноси на своїх колег в іноземні структури типу ЄС. І про це радо звітує. Це називається держзрада, і за це потрібно виключати з фракції, - відзначив Дубінський.

Раніше передбачалося, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні увечері.

На ньому збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. За попередньою інформацією, засідання фракції мало тривати до 22 години.

Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією закінчилася.

На фракції Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

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