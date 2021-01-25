"Частина оточення президента вводить його в пастку", - Дубінський
Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу" двічі піднімав питання про вихід Олександра Дубінського з її складу. Нардеп відмовився це робити, пославшись на відсутність провини.
Про це джерело у керівництві "Слуги народу" повідомило Lb.ua, передає RegioNews.
За словами співрозмовника видання, Зеленський про вихід Дубінського "просив двічі". Той відмовився виконувати вимогу.
Я не вийду, я не винний, - передав співрозмовник слова Дубінського.
В коментарі "Стране" Олександр Дубінський також повідомив, що не має наміру іти з фракції.
У нас не було емоційної дискусії з президентом, оскільки у президента сьогодні день народження, та і на це не було особливо часу. Я сьогодні сказав одну просту річ: частина оточення президента вводить його в пастку, - повідомив нардеп.
Також Дубінський розповів, що вимагав виключити з фракції депутата і главу антикорупційного комітету Радіну.
Вона, користуючись своїм статусом, пише доноси на своїх колег в іноземні структури типу ЄС. І про це радо звітує. Це називається держзрада, і за це потрібно виключати з фракції, - відзначив Дубінський.
Раніше передбачалося, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні увечері.
На ньому збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. За попередньою інформацією, засідання фракції мало тривати до 22 години.
Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією закінчилася.