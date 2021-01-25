"Часть окружения президента вводит его в ловушку", - Дубинский
Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" дважды поднимал вопрос о выходе Александра Дубинского из ее состава. Нардеп отказался это делать, сославшись на отсутствие вины.
Об этом источник в руководстве "Слуги народа" сообщило Lb.ua, передает RegioNews.
По словам собеседника издания, Зеленский о выходе Дубинского "дважды просил". Тот отказался выполнять требование.
Я не выйду, я не виноват, - передал собеседник слова Дубинского.
В комментарии "Стране" Александр Дубинский также сообщил, что не намерен уходить из фракции.
У нас не было эмоциональной дискуссии с президентом, поскольку у президента сегодня день рождения, да и на это не было особо времени. Я сегодня сказал одну простую вещь: часть окружения президента вводит его в ловушку, - сообщил нардеп.
Дубинский рассказал, что требовал исключить из фракции депутата и главу антикоррупционного комитета Радину.
Она, пользуясь своим статусом, пишет доносы на своих коллег в иностранные структуры типа ЕС. И об этом радостно отчитывается. Это называется госизмена, и за это нужно исключать из фракции, - отметил Дубинский.
Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.
На нем собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции должно продолжаться до 22 часов.
Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.