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25 января 2021, 22:23 9

"Часть окружения президента вводит его в ловушку", - Дубинский

25 января 2021, 22:23 9
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Нардеп Дубинский сегодня дважды отказался выходить из фракции на предложение президента
Нардеп Дубинский сегодня дважды отказался выходить из фракции на предложение президента
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" дважды поднимал вопрос о выходе Александра Дубинского из ее состава. Нардеп отказался это делать, сославшись на отсутствие вины.

Об этом источник в руководстве "Слуги народа" сообщило Lb.ua, передает RegioNews.

По словам собеседника издания, Зеленский о выходе Дубинского "дважды просил". Тот отказался выполнять требование.

Я не выйду, я не виноват, - передал собеседник слова Дубинского.

В комментарии "Стране" Александр Дубинский также сообщил, что не намерен уходить из фракции.

У нас не было эмоциональной дискуссии с президентом, поскольку у президента сегодня день рождения, да и на это не было особо времени. Я сегодня сказал одну простую вещь: часть окружения президента вводит его в ловушку, - сообщил нардеп.

Дубинский рассказал, что требовал исключить из фракции депутата и главу антикоррупционного комитета Радину.

Она, пользуясь своим статусом, пишет доносы на своих коллег в иностранные структуры типа ЕС. И об этом радостно отчитывается. Это называется госизмена, и за это нужно исключать из фракции, - отметил Дубинский.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.

На нем собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции должно продолжаться до 22 часов.

Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.

На фракции Зеленский запретил Дубінському им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

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