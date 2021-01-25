"Часть окружения президента вводит его в ловушку", - Дубинский

Нардеп Дубинский сегодня дважды отказался выходить из фракции на предложение президента

Нардеп Дубинский сегодня дважды отказался выходить из фракции на предложение президента

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" дважды поднимал вопрос о выходе Александра Дубинского из ее состава. Нардеп отказался это делать, сославшись на отсутствие вины.

Об этом источник в руководстве "Слуги народа" сообщило Lb.ua, передает RegioNews.

По словам собеседника издания, Зеленский о выходе Дубинского "дважды просил". Тот отказался выполнять требование.

Я не выйду, я не виноват, - передал собеседник слова Дубинского.

В комментарии "Стране" Александр Дубинский также сообщил, что не намерен уходить из фракции.

У нас не было эмоциональной дискуссии с президентом, поскольку у президента сегодня день рождения, да и на это не было особо времени. Я сегодня сказал одну простую вещь: часть окружения президента вводит его в ловушку, - сообщил нардеп.

Дубинский рассказал, что требовал исключить из фракции депутата и главу антикоррупционного комитета Радину.

Она, пользуясь своим статусом, пишет доносы на своих коллег в иностранные структуры типа ЕС. И об этом радостно отчитывается. Это называется госизмена, и за это нужно исключать из фракции, - отметил Дубинский.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.

На нем собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции должно продолжаться до 22 часов.

Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.

На фракции Зеленский запретил Дубінському им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".