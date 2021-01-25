Тарифні протести: під Офісом Зеленського вимагають зниження цін на комуналку

Протестувальники планують здійснити автопробіг до державної дачі президента

Протестувальники планують здійснити автопробіг до державної дачі президента

Фото: censor.net

У Києві під будівлею Офісу президента Володимира Зеленського відбувається акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Мітинг відбувається біля входу до новорічних локацій під Офісом президента. Протестувальники вимагають від Зеленського знизити ціну на газ до 3 грн за кубометр, а за електроенергію - до 1 грн за кіловат-годину.

Люди кажуть, що такі тарифи економічно обґрунтовані. Тариф прем'єра Шмигаля в 6,99 грн за газ вони вважають подачкою і вимагатимуть його відставки”, - йдеться в повідомленні.

Вони також вимагають націоналізувати Облгази та енергетичні мережі, щоб ними розпоряджався "народ України, а не олігархи".

Мітингарі анонсували вручення президенту у його день народження подарунку у вигляді платіжки за комуналку. За дотриманням порядку слідкують працівники правоохоронних органів.

Нагадаємо, "Тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін (ФОТО).