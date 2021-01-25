В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка

Большинство фракции "Слуга народа" в горсовете может пойти на сотрудничество с Александром Мамаем

Большинство фракции "Слуга народа" в горсовете может пойти на сотрудничество с Александром Мамаем

Фото: poltava.to

В Полтаве во время выборов главы фракции "Слуга народа" в городском совете вместо Сергея Иващенко, который вел партию на местных выборах в городе и должен был возглавить фракцию, однопартийцы избрали Антона Ярмолюка, зятя владельца сети компаний "Автотранс".

Об этом сообщает издание Полтавщина, передает RegioNews.

Издание пишет, что до нового года будущая фракция декларировала, что имеет оппозиционное большинство к мэру Александру Мамаю, а их лидером является Сергей Иващенко, который на выборах мэра прошел во второй тур.

Некий "сбой" пошел с момента голосования за председателя фракции. Ожидаемая кандидатура Сергея Иващенко получила только 4 голоса из 9: его поддержали депутаты Юрий Бражник, Екатерина Бабич и Вадим Ямщиков. Иващенко проголосовал сам за себя. Однако большинство выбрало другого главу фракции - Антона Ярмолюка, зятя руководителя компании "Автотранс" Сергея Михайлика, который, по нашей информации, присоединился к финансированию избирательной кампании "СН" и Сергея Иващенко", - пишет издание.

За кандидатуру Ярмолюка отдали голоса депутаты Светлана Нестуля, Сергей Марюхненко, Марина Пилатова, Светлана Яхно. Антон Ярмолюк согласился с такой поддержкой и проголосовал сам из себя.

В результате 5 депутатов получили большинство во фракции "Слуга народа". По нашей информации, они могут пойти на сотрудничество с Александром Мамаем и создать коалицию вместе с партиями "За Будущее", "ОПЗЖ" и, возможно, с "ЕС", - говорится в сообщении.

Богдан Василюк, работавший членом городской Полтавской ТИК, у себя в Facebook рассказал, что Антон Ярмолюк нарушил договоренности команды партии "Слуга народа" и пошел на сотрудничество с партией "За Будущее" и Александром Мамаем.

Напомним, кандидат в мэры Полтавы Иващенко признал свое поражение, за кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко проголосовали более 28 тысяч полтавчан.

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