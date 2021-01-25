Тарифний протест: у Житомирі мітингувальники прорвалися в будівлю міськради

У місті протестують проти зростання цін на комунальні послуги

У місті протестують проти зростання цін на комунальні послуги

Фото: Суспільне

У Житомирі проходить вже п’ята за рахунком акція протесту проти підвищення тарифів, під час якої мітингувальники прорвалися в будівлю міської ради, де якраз знаходився мер Сергій Сухомлин.

Про це повідомляє Суспільне, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Відомо, що зранку 25 січня близько сотні людей вийшли під стіни облдержадміністрації на акцію протесту проти підвищення тарифів. Після 12:00 дня мітингувальники вийшли на вулицю Велику Бердичівську та перекрили дорогу біля міської ради.

Вони тримали в руках плакати з вимогами до центральної влади та закликами до мера Житомира знизити ціни на тарифи.

Згодом люди прорвалися в зал міської ради, де перебував мер міста Сергій Сухомлин, який вже повернувся з відпустки. Мітингувальники вимагають від нього вплинути на зростання тарифів.

Також в місті проходить мітинг місцевих жителів проти будівництва житлового комплексу нардепом 8 скликання Бориславом Розенблатом на вулиці Героїв-десантників.

Нагадаємо, 15 січня у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради, в місті вже втретє протестують проти підвищення тарифів.