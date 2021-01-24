В Офісі президента підтвердили причетність Нескоромного до замовного вбивства начальника главку СБУ
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що слідство має інформацію про причетність колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Про це Подоляк написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.
Подоляк зокрема повідомив, що повідомив, що Нескоромний був оголошений в розшук.
Відставника Нескоромного оголосили в розшук. І хоча стандартна операція "з протоколювання намірів" того ж Нескоромного велася досить тривалий час, спекулятивні медійні оцінки розставлені відразу: "кришталево чесного і непідкупного полковника хочуть запакувати корумповані співробітники СБУ, щоб зам'яти його могутні викриття". Ага, точно. Завжди так. Класична "рєшальческая" репутація Нескоромного відмінно відома, але варто такого суб'єкта взяти в оборот, він відразу ж перетворюється в велетенського борця за правду і антикорупцію" - написав радник.
Крім того, на думку Подоляка, телеграм-канал Нескромного "веде інша відставлена людина", ексглава Офісу президента Андрій Богдан.
Сірий і хамовитий "вчорашній кардинал" - Богдан Андрій Йосипович - в 2019 році щиро вважав, що особисто він прийшов навіки і тому потрібно швидко зміцнитися. Отримати доступи до компроматам і потоків. І "ущільнити" бізнес/простір. А для цього потрібні факти" - результати перевірок для шантажных справ на фірмачів. І можливість проводити оперативно/слідчі, перш за все негласні. Виходячи саме з цих приватно-корисливих інтересів Богдан і зробив восени 2019-го Нескоромного першим заступником глави СБУ, підпорядкувавши йому найсмачніше - "кашніків" і ГУ по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. І вся ця накопичувальна шантажная "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, за яким чудово відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід з речами. А разом з ним і попросили головного архітектора корупційної павутини Богдана", - заявив радник керівника Офісу президента.
На його думку, зараз колишній голова ВП Богдан "шукає зараз будь-який привід нагадати про себе", а Нескоромний "не розуміє, як йому жити без роботи в управлінні, що дозволяє "доїти" бізнеси" і "як прибрати чорну мітку в СБ СБУ, щоб йому дали спокій".
Так у результаті і з'явився радикальний план по Наумову. Після провалу якого тут же спрацював стандартний пропагандисткий сценарій - хто завжди голосніше за всіх кричить "тримай злодія"? Висновки? Майже ніяких. Банальна багатомісячна спецработа завершена. Банальні кримінальні претензії до Нескоромному висловлені. Далі тільки слідство", - резюмував Подоляк.
фіктивний втікач... Чергова феєрична історія. Зрозуміло, з традиційно великим потенціалом для...Posted by Михайло Подоляк on Sunday, January 24, 2021
Нагадаємо, вчора в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.
Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.