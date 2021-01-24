В Офісі президента підтвердили причетність Нескоромного до замовного вбивства начальника главку СБУ

Дмитра Нескоромного оголосили в розшук

Дмитра Нескоромного оголосили в розшук

Фото: СБУ

Про це Подоляк написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Подоляк зокрема повідомив, що повідомив, що Нескоромний був оголошений в розшук.

Відставника Нескоромного оголосили в розшук. І хоча стандартна операція "з протоколювання намірів" того ж Нескоромного велася досить тривалий час, спекулятивні медійні оцінки розставлені відразу: "кришталево чесного і непідкупного полковника хочуть запакувати корумповані співробітники СБУ, щоб зам'яти його могутні викриття". Ага, точно. Завжди так. Класична "рєшальческая" репутація Нескоромного відмінно відома, але варто такого суб'єкта взяти в оборот, він відразу ж перетворюється в велетенського борця за правду і антикорупцію" - написав радник.

Крім того, на думку Подоляка, телеграм-канал Нескромного "веде інша відставлена людина", ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

Сірий і хамовитий "вчорашній кардинал" - Богдан Андрій Йосипович - в 2019 році щиро вважав, що особисто він прийшов навіки і тому потрібно швидко зміцнитися. Отримати доступи до компроматам і потоків. І "ущільнити" бізнес/простір. А для цього потрібні факти" - результати перевірок для шантажных справ на фірмачів. І можливість проводити оперативно/слідчі, перш за все негласні. Виходячи саме з цих приватно-корисливих інтересів Богдан і зробив восени 2019-го Нескоромного першим заступником глави СБУ, підпорядкувавши йому найсмачніше - "кашніків" і ГУ по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. І вся ця накопичувальна шантажная "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, за яким чудово відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід з речами. А разом з ним і попросили головного архітектора корупційної павутини Богдана", - заявив радник керівника Офісу президента.

На його думку, зараз колишній голова ВП Богдан "шукає зараз будь-який привід нагадати про себе", а Нескоромний "не розуміє, як йому жити без роботи в управлінні, що дозволяє "доїти" бізнеси" і "як прибрати чорну мітку в СБ СБУ, щоб йому дали спокій".

Так у результаті і з'явився радикальний план по Наумову. Після провалу якого тут же спрацював стандартний пропагандисткий сценарій - хто завжди голосніше за всіх кричить "тримай злодія"? Висновки? Майже ніяких. Банальна багатомісячна спецработа завершена. Банальні кримінальні претензії до Нескоромному висловлені. Далі тільки слідство", - резюмував Подоляк.

фіктивний втікач... Чергова феєрична історія. Зрозуміло, з традиційно великим потенціалом для... Posted by Михайло Подоляк on Sunday, January 24, 2021

Нагадаємо, вчора в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.