В Офисе президента подтвердили причастность Нескоромного к заказному убийству начальника главка СБУ

Дмитрия Нескоромного объявили в розыск

Дмитрия Нескоромного объявили в розыск

Фото: СБУ

Об этом Подоляк написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Подоляк в частности сообщил, что сообщил, что Нескоромный был объявлен в розыск.

Отставника Нескоромного обьявили в розыск. И хотя стандартная операция "по протоколированию умыслов" того же Нескоромного велась достаточно длительное время, спекулятивные медийные оценки расставлены сразу: "кристально честного и неподкупного полковника хотят упаковать коррумпированные сотрудники СБУ, чтобы замять его могучие разоблачения". Ага, точно. Всегда так. Классическая "решальческая" репутация Нескоромного отлично известна, но стоит такого субъекта взять в оборот, он сразу же превращается в исполинского борца за правду и антикоррупцию" - написал советник.

Кроме того, по мнению Подоляка, телеграм-канал Нескромного "ведет другой отставленный человек", экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Серейший и хамовитый "вчерашний кардинал" - Андрей Иосифович Богдан - в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес/пространство. А для этого нужны "факты" - результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно/следственные, прежде всего негласные. Исходя именно из этих частно-корыстных интересов Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное - "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана", - заявил советник руководителя Офиса президента.

По его мнению, сейчас бывший глава ОП Богдан "ищет сейчас любой повод напомнить о себе", а Нескоромный "не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволяющем "доить" бизнесы" и "как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое".

Так в итоге и появился радикальный план по Наумову. После провала которого тут же сработал стандартный пропагандисткий сценарий - кто всегда громче всех кричит "держи вора"? Выводы? Почти никаких. Банальная многомесячная спецработа завершена. Банальные криминальные претензии к Нескоромному высказаны. Дальше только следствие", - резюмировал Подоляк.

фиктивный беглец... Очередная феерическая история. Разумеется, с традиционно большим потенциалом для... Posted by Михаил Подоляк on Sunday, January 24, 2021

Напомним, вчера в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.