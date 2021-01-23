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23 січня 2021, 18:27 3

На Херсонщині викритий агент спецслужб РФ, який штучно провокував масові протести, в тому числі і "тарифний майдан"

23 січня 2021, 18:27 3
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Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні
Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України викрила протиправну діяльність «агента Джигурди», який входить до агентурного апарату ФСБ РФ та афілійованого з нею так званого «МДБ ЛНР».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у січні 2021 року через закритий канал зв’язку агент за винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого "тарифного майдану". Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів.

Раніше співробітники СБ України задокументували, що за вказівкою ФСБ РФ фігурант, який очолював одну з проросійських партій, здійснював збір тенденційної інформації щодо кризових явищ в соціально-економічній сфері. За задумом російських спецслужб, це мало сформувати сталий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитись і по всій країні, - повідомили в СБУ.

У лютому 2020 року під час перебування у Сімферополі за завданням кураторів фігурант провів зустрічі з високопосадовцями "влади АРК", зокрема так званим головою "Республіки Крим" С.Аксьоновим.

Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до АРК та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.

Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої "МДБ ЛНР" і отримав псевдонім "Джигурда".

Триває досудове слідство за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, учора в Кіровоградській області затримали агента ФСБ РФ.

Раніше так званому "меру Дебальцевого" повідомлено про підозру в тероризмі. Досудове розслідування проводила СБУ в Донецькій та Луганській областях.

ЛНР РФ СБУ протести агентурна мережа
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