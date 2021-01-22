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Доба на Донбасі: чотири порушення режиму "тиші"
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22 січня 2021, 18:02 3

Доба на Донбасі: чотири порушення режиму "тиші"

22 січня 2021, 18:02 3
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Серед українських воїнів бойових втрат немає
Серед українських воїнів бойових втрат немає
Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

22 січня окупанти порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил чотири рази.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера, - повідомляють у штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Як повідомлялося, минулої доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші", загинув військовий.

Нагадаємо, за минулий рік прикордонники затримали 59 найманців збройних формувань РФ. Семеро з них уже ув’язнені.

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