Рішення РФ передати утримуваних в ОРДЛО українців не Україні, а Медведчуку – це удар по Нормандському формату, - МЗС

Українське міністерство називає це також "свідомим нівелюванням Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень"

Українське міністерство називає це також "свідомим нівелюванням Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень"

Фото з відкритих джерел

МЗС України оприлюднило заяву щодо порушення РФ усталених механізмів звільнення осіб, утримуваних у зв‘язку з конфліктом на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МЗС України.

У заяві наголошується, що рішення Російської Федерації передати не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку групу українських громадян, яких тривалий час утримували на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях, "грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань".

Цей крок РФ є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб. Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України діючої Голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде, - йдеться в заяві.

Українська сторона вимагає від Російської Федерації "неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб".

Нагадаємо, учора омбудсмен Денісова повідомила, що бойовики незабаром можуть передати Україні дев’ятьох полонених.

Раніше через те, що ОБСЄ допустила на засідання ТКГ т. зв. громадських радників ОРДЛО з непідтвердженим статусом, український учасник ТКГ Сергій Гармаш заявив, що "профанація Мінських переговорів щодо Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу".