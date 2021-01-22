Сутки на Донбассе: четыре нарушения режима "тишины"

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Фото из открытых источников

За текущие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

22 января оккупанты нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил четыре раза.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие. Также, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера, - сообщают в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины", погиб военный.

Напомним, за прошлый год пограничники задержали 59 наемников вооруженных формирований РФ. Семеро из них уже осуждены.