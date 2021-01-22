На Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші", загинув військовий
Протягом минулої доби, 21 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Усі порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.
Також, в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ.
Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.
Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - повідомляють у штабі.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Від початку поточної доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше на Донбасі бойовики двічі обстріляли сили ООС, один український військовий отримав поранення.