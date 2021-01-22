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На Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші", загинув військовий
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22 січня 2021, 08:11

На Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші", загинув військовий

22 січня 2021, 08:11
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Бойовики вели огонь з гранатометів, мінометів, стрілецької та снайперської зброї
Бойовики вели огонь з гранатометів, мінометів, стрілецької та снайперської зброї
Фото: штаб ООС
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Протягом минулої доби, 21 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Усі порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.

Також, в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - повідомляють у штабі.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі бойовики двічі обстріляли сили ООС, один український військовий отримав поранення.

ОРДЛО Донбас ООС обстріл бойовики
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