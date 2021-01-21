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21 січня 2021, 19:25 3

За минулий рік прикордонники затримали 59 найманців збройних формувань РФ

21 січня 2021, 19:25 3
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Семеро з них уже ув’язнені
Семеро з них уже ув’язнені
Фото з відкритих джерел
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Оперативники ДПС встановили більше 300 осіб, причетних до терористичних організацій, затримали 59 бойовиків, 7 з яких вже ув’язнено.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що за минулий рік прикордонниками встановлено більше 300 осіб, причетних до терористичних організацій, затримано 59 бойовиків, 7 з яких вже ув’язнено.

Крім того, оперативники Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил продовжують активну протидію можливим ворожим диверсіям, переміщенню зброї та обладнанню схронів збройних формувань РФ та їх найманців. Так, упродовж 2020 року, переважно в зоні ООС, виявлено 15 схронів з боєприпасами, 116 гранат, 14 мін та понад 70 вибухових пристроїв, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня у ДПСУ розповіли, скільки осіб не пропустили до України вже цього року.

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