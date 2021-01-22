На Донбасі бойовики продовжують блокувати більшість пунктів пропуску

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в КПВВ "Станиця Луганська”

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в КПВВ "Станиця Луганська”

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Відомо, що інші пункти пропуску працюють з 08:00 до 16:00, також щодня пропускні операції здійснює КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ "Новотроїцьке" працює тільки двічі на тиждень: у понеділок та п'ятницю. Через пункт пропуску 119 громадян проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, а 92 людини - на контрольовану територію”, - йдеться в повідомленні.

В Прикордонній службі зазначили, що упродовж тижня оформили на тимчасово окуповану територію України 2033 особи, на контрольовану територію - 2161 людини.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, скільки мешканців ОРДЛО отримують українські пенсії.