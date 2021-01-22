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22 січня 2021, 17:10 13

На Донбасі бойовики продовжують блокувати більшість пунктів пропуску

22 січня 2021, 17:10 13
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Щоденно пропускні операції здійснюються лише в КПВВ "Станиця Луганська”
Щоденно пропускні операції здійснюються лише в КПВВ "Станиця Луганська”
Фото: із відкритих джерел
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Проросійські бойовики продовжують блокувати контрольні пункти в'їзду/виїзду "Щастя”, "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Відомо, що інші пункти пропуску працюють з 08:00 до 16:00, також щодня пропускні операції здійснює КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ "Новотроїцьке" працює тільки двічі на тиждень: у понеділок та п'ятницю. Через пункт пропуску 119 громадян проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, а 92 людини - на контрольовану територію”, - йдеться в повідомленні.

В Прикордонній службі зазначили, що упродовж тижня оформили на тимчасово окуповану територію України 2033 особи, на контрольовану територію - 2161 людини.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, скільки мешканців ОРДЛО отримують українські пенсії.

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