Державна зрада: в Кіровоградській області затримали агента ФСБ РФ

Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину

Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину

Фото: з відкритих джерел

Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що агент, який також є керівником осередку забороненої Комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного жителя Кропивницького.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру шістьом терористам так званої "ЛНР". Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.