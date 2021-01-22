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22 січня 2021, 10:41 1274

Державна зрада: в Кіровоградській області затримали агента ФСБ РФ

22 січня 2021, 10:41 1274
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Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину
Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину
Фото: з відкритих джерел
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що агент, який також є керівником осередку забороненої Комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного жителя Кропивницького.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру шістьом терористам так званої "ЛНР". Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

РФ СБУ розвідка бойовики Кримінальна відповідальність
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