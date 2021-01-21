Житомиряни вимагають відставки Кабміну та зниження тарифів

На акцію протесту проти підвищення тарифів вони вийшли вже вчетверте

На акцію протесту проти підвищення тарифів вони вийшли вже вчетверте

Фото: Суспільне.Житомир

21 січня жителі Житомира вийшли на четверту за рахунком акцію протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Акція проходить біля стін Житомирської міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

На протест зібралося близько 200 осіб.

Протестувальники вимагають знизити тарифи на газ для населення до рівня 5 гривень за кубічний метр, електроенергія, на думку мітингарів, має коштувати не більше гривні за кіловат. Окрім того, серед вимог протестувальників - звільнення керівництва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і відставка уряду.

Протестувальників запросили до сесійної зали Житомирської міськради, на розмову до якої долучилися заступники міського голови та керівники управлінь.

За інформацією Першого Житомирського, активісти анонсують ще одну акцію на 22 січня: під час урочистостей до Дня Соборності планують передати свої вимоги представникам влади. Також хочуть вийти на акцію 25 січня.

Нагадаємо, 19 січня Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Також учора повідомлялося, що Уряд та мери домовилися не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. У понеділок, 25 січня буде підписаний відповідний меморандум.