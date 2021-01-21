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21 січня 2021, 12:49 60

Херсонська обласна рада підтримала звернення щодо підвищення тарифів

21 січня 2021, 12:49 60
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Відповідне рішення підтримали 46 депутатів
Відповідне рішення підтримали 46 депутатів
Фото: most.ks.ua
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Сьогодні, 21 січня, у ході ІІІ позачергової сесії Херсонської обласної ради VІІІ скликання депутати проголосували за звернення до президента, прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України щодо зниження цін на електроенергію, природний газ інших житлово-комунальних тарифів для населення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве ЗМІ.

Обласні обранці висловили категоричний протест проти зростання у 2021 році тарифів на електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення для населення. Та звертаються до центральної влади з проханням вжити невідкладних заходів для недопущення зростання тарифів на комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.

Також у зверненні депутати висловилися за розроблення механізму функціонування ринку енергоносіїв та комунальних послуг, який передбачатиме адекватне регулювання Антимонопольним комітетом України, усунення монопольних зловживань і урахування реальних можливостей громадян сплачувати за комунальні послуги.

Нагадаємо, 20 січня на Херсонщині депутати міськради прийняли звернення щодо підвищення тарифів.

газ тарифи протести облрада Херсонська область
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