Херсонська обласна рада підтримала звернення щодо підвищення тарифів

Відповідне рішення підтримали 46 депутатів

Відповідне рішення підтримали 46 депутатів

Фото: most.ks.ua

Сьогодні, 21 січня, у ході ІІІ позачергової сесії Херсонської обласної ради VІІІ скликання депутати проголосували за звернення до президента, прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України щодо зниження цін на електроенергію, природний газ інших житлово-комунальних тарифів для населення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве ЗМІ.

Обласні обранці висловили категоричний протест проти зростання у 2021 році тарифів на електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення для населення. Та звертаються до центральної влади з проханням вжити невідкладних заходів для недопущення зростання тарифів на комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.

Також у зверненні депутати висловилися за розроблення механізму функціонування ринку енергоносіїв та комунальних послуг, який передбачатиме адекватне регулювання Антимонопольним комітетом України, усунення монопольних зловживань і урахування реальних можливостей громадян сплачувати за комунальні послуги.

Нагадаємо, 20 січня на Херсонщині депутати міськради прийняли звернення щодо підвищення тарифів.