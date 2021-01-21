Не продовжувати локдаун та знизити тарифи: Тернопільська облрада звернулася до центральної влади

Звернення прийняли сьогодні на четвертому пленарному засіданні першої сесії облради

Звернення прийняли сьогодні на четвертому пленарному засіданні першої сесії облради

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Депутати Тернопільської облради підтримали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про недопущення продовження локдауну в Україні та щодо необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТеNews.

Сьогодні, 21 січня, відбулася четверте пленарне засідання першої сесії Тернопільської обласної ради.

Депутати підтримали звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабміну щодо недопущення продовження локдауну в Україні. Зокрема до керівництва держави звертаються з проханням від підприємців краю, а саме: забезпечити усім підприємцям, незалежно від виду діяльності, можливість працювати під час карантинних обмежень; створити рівні умови при реалізації всіх товарів і послуг суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності; звільнити підприємців від сплати ЄСВ, ПДФО за січень та плати за ліцензії за І квартал 2021 року тощо.

Ми вважаємо, що рішення Кабінету Міністрів України щодо впровадження жорстких обмежень сформоване без будь-якого дослідження, без врахування позиції органів місцевого самоврядування, ніяким чином не допоможе подолати COVID-19, – йдеться у зверненні.

Також обласна рада прийняла звернення щодо необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги.

Нововведені тарифи на послуги з розподілу газу обурюють і виникає питання – хто ж є справжнім власником розподільних мереж. Ця інфраструктура створена коштами державного та місцевого бюджетів і в значній частині коштами громадян. Станом на сьогодні саме такі газорозподільні мережі стали інструментом в руках облгазів для нищівного здирництва українців, – йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Херсонська обласна рада підтримала звернення щодо підвищення тарифів.

Також сьогодні житомиряни вимагають відставки Кабміну та зниження тарифів. На акцію протесту проти підвищення тарифів вони вийшли вже вчетверте