Голова Київської облради відмовляється скликати сесію щодо тарифів

Керівництва обласної ради звинуватили в спробах уникнути розгляду питання підвищення цін на тарифи

Керівництва обласної ради звинуватили в спробах уникнути розгляду питання підвищення цін на тарифи

Фото: із відкритих джерел

Голова Київської обласної ради Олександр Скляров відмовляється скликати позачергову сесію щодо тарифного питання, на якій пропонувалося ухвалити звернення до влади з вимогою внести зміни до бюджету-2021 та збільшити видатки на субсидії.

Про це у Facebook повідомила депутат Київської обласної ради від партії "Європейська Солідарність” Тетяна Семенова, передає RegioNews.

За її словами, депутати, які підписали звернення про скликання сесії, почали отримувати листи-заперечення, в яких йдеться, що скликати сесію неможливо через порушення Регламенту, а також тому, що "на електронну адресу Київської облради не було надіслано електронні копії проектів пропонованих рішень”.

Вважаю, що такі дії керівництва обласної ради є спробою під формальним приводом, незважаючи на соціальну напругу, уникнути розгляду гострого та життєво-важливого для багатьох мешканців області питання”, - заявила вона.

Тетяна Семенова зазначила, що "Європейська Солідарність” ініціювала скликання сесій та ухвалення звернень до влади з приводу тарифів у 34 місцевих радах Київської області.

Ми розцінюємо відмову провладної коаліції в обласній раді розглянути тарифне питання як зневагу до мешканців Київщини, яких чергове підняття тарифів сьогодні ставить на межу виживання. А я нагадаю, що коаліцію в обласній раді утворили БЮТ, ОПЗЖ та "слуги”, - зазначила вона.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року "Слуга народу” Олександр Скляров з другої спроби обраний головою Київської облради, він отримав 44 голоси депутатів із необхідних 43.

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