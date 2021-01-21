13:19  21 січня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках
16:27  21 січня
У Харкові горить будинок для літніх людей: загинуло 15 осіб, є поранені
18:34  21 січня
На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів і запускали безпілотники - штаб
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 18:16 93

Голова Київської облради відмовляється скликати сесію щодо тарифів

21 січня 2021, 18:16 93
Читайте также на русском языке
Керівництва обласної ради звинуватили в спробах уникнути розгляду питання підвищення цін на тарифи
Керівництва обласної ради звинуватили в спробах уникнути розгляду питання підвищення цін на тарифи
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Київської обласної ради Олександр Скляров відмовляється скликати позачергову сесію щодо тарифного питання, на якій пропонувалося ухвалити звернення до влади з вимогою внести зміни до бюджету-2021 та збільшити видатки на субсидії.

Про це у Facebook повідомила депутат Київської обласної ради від партії "Європейська Солідарність” Тетяна Семенова, передає RegioNews.

За її словами, депутати, які підписали звернення про скликання сесії, почали отримувати листи-заперечення, в яких йдеться, що скликати сесію неможливо через порушення Регламенту, а також тому, що "на електронну адресу Київської облради не було надіслано електронні копії проектів пропонованих рішень”.

Вважаю, що такі дії керівництва обласної ради є спробою під формальним приводом, незважаючи на соціальну напругу, уникнути розгляду гострого та життєво-важливого для багатьох мешканців області питання”, - заявила вона.

Тетяна Семенова зазначила, що "Європейська Солідарність” ініціювала скликання сесій та ухвалення звернень до влади з приводу тарифів у 34 місцевих радах Київської області.

Ми розцінюємо відмову провладної коаліції в обласній раді розглянути тарифне питання як зневагу до мешканців Київщини, яких чергове підняття тарифів сьогодні ставить на межу виживання. А я нагадаю, що коаліцію в обласній раді утворили БЮТ, ОПЗЖ та "слуги”, - зазначила вона.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року "Слуга народу” Олександр Скляров з другої спроби обраний головою Київської облради, він отримав 44 голоси депутатів із необхідних 43.

Читайте також: Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду

тарифи облрада сесія Київська область Європейська солідарність звернення Олександр Скляров
Депутати Чернігівської облради втретє спробують зібратись на сесію
21 січня 2021, 16:23
Не продовжувати локдаун та знизити тарифи: Тернопільська облрада звернулася до центральної влади
21 січня 2021, 16:19
Херсонська обласна рада підтримала звернення щодо підвищення тарифів
21 січня 2021, 12:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »