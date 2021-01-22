Президент Зеленський прибув до Харкова: що в програмі візиту

Він візьме участь в нараді державної комісії, яка вивчає причини смертельної пожежі

Він візьме участь в нараді державної комісії, яка вивчає причини смертельної пожежі

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Харківську область у зв'язку з пожежею, яка сталася вчора, 21 січня в будинку для літніх людей.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Після прибуття Зеленський планує відправитися до будинку для літніх людей, де під час пожежі загинули 15 людей.

Також він відвідає хоспіс Харківської міської лікарні №17, куди переселили вцілілих постояльців будинку.

Глава держави відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин”, - йдеться в повідомленні.

Також президент проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.