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22 января 2021, 11:34 274

Президент Зеленский прибыл в Харьков: что в программе визита

22 января 2021, 11:34 274
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Он примет участие в совещании государственной комиссии, которая изучает причины смертельного пожара
Он примет участие в совещании государственной комиссии, которая изучает причины смертельного пожара
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Харьковскую область в связи с пожаром, который произошел вчера, 21 января в доме престарелых.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

По прибытии Зеленский планирует отправиться в дом престарелых, где при пожаре погибли 15 человек.

Также он посетит хоспис Харьковской городской больницы №17, куда переселили уцелевших постояльцев дома.

Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин", - говорится в сообщении.

Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

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