Президент Зеленский прибыл в Харьков: что в программе визита
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Харьковскую область в связи с пожаром, который произошел вчера, 21 января в доме престарелых.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.
По прибытии Зеленский планирует отправиться в дом престарелых, где при пожаре погибли 15 человек.
Также он посетит хоспис Харьковской городской больницы №17, куда переселили уцелевших постояльцев дома.
Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин", - говорится в сообщении.
Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.
Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.
Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.
Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.
Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.