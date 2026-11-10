Росіяни вдарили по будівлі для соціально вразливих людей на Київщині: є поранені
Ввечері 9 листопада російські військові атакували Переяслав, що на Київщині
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Росіяни атакували у Переяславі комунальну будівлю, де проживають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.
Двоє людей дістали поранення. Їх доправили до лікарні.
Внаслідок атаки будівля зазнала значних пошкоджень і часткових руйнувань. Усіх людей, які на момент удару перебували в закладі, евакуювали.
На місці події працювали відповідні служби.
Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області тривають пошуково-рятувальні роботи та ідентифікація загиблих внаслідок російського авіаудару, завданого 2 листопада.
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