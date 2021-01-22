У Харкові повідомили про затримання трьох осіб, причетних до роботи будинку престарілих

Їх можуть звинуватити у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть 15 осіб

Їх можуть звинуватити у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть 15 осіб

Фото: khar.gp.gov.ua

Серед затриманих власник будинку, орендар будинку й адміністратор фірми, яка надавала послуги з утримання старих людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Як наголошується, причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами.

Наразі за місцем проживання затриманих та інших осіб, причетних до роботи зазначеного закладу проводяться невідкладні слідчі дії.

Також встановлюються інші особи, причетні до роботи будинку пристарілих.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС.