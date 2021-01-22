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22 січня 2021, 10:32 5

Пожежа у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня - ДСНС

22 січня 2021, 10:32 5
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Під час ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих осіб
Під час ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих осіб
Фото: Facebook
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Пожежу у Харкові в будинку престарілих "Золотий час", яка 21 січня забрала життя 15 осіб, кваліфіковано як надзвичайна ситуація державного рівня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Під час ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих осіб, 5 осіб - госпіталізовано до лікувальних закладів. За всіма ознаками пожежа класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в холодний період при використанні приладів для обігріву.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС.

Пожежа у Харкові: затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

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