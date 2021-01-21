Будинку у Харкові, де сталася пожежа, за документами не існує - Аваков

Сьогодні там збиралися проводити ремонт газового обладнання

Сьогодні там збиралися проводити ремонт газового обладнання

Фото: із відкритих джерел

Будинку для літніх людей, під час пожежі в якому загинули 15 осіб, за документами взагалі не існує, він також відсутній на міських планах Харкова.

Про це під час позачергового засідання Кабміну повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Авкова розповів, що цей заклад рекламувався на телебаченні та в інтернеті, і запропонував перевірити всі будинки для літніх людей, які запускають рекламу.

Треба перевірити їх на предмет наявності дозволів... Чи існують вони взагалі?...Попередньо, ми бачимо, що цей будинок взагалі не існує на планах міста. Тому я пропоную такий комплексний підхід і комплексну перевірку", - сказав Аваков.

Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, цього будинку також немає у реєстрі надавачів соціальних послуг, і заклад працював у неправовому полі. Лазебна зазначила, що Мінсоцполітики буде вивчати це питання не тільки в Харківській області, а й у всіх інших регіонах.

У свою чергу голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що у будинку готувався ремонт газового обладнання, і задимлення спочатку сталося в місці, де знаходиться газовий лічильник.

Допитані вже троє людини - власник, завідуюча і орендарка будинку. Встановлено, що у власника цього госпісу є ще один такий заклад, де перебуває 24 людини. Зараз проводиться перевірка щодо наявності ще будинків престарілих у цього господаря”, - сказав Клименко.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.