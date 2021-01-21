Пожежа у Харкові: з'явилася інформація про врятованих людей

Ліквідацією пожежі займаються 28 співробітників ДСНС

Ліквідацією пожежі займаються 28 співробітників ДСНС

Фото: ДСНС

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували дев'ятьох осіб з будинку престарілих, який загорівся в Харкові. Пожежу локалізували.

Як пише RegioNews, про це повідомляє сайт ДСНС.

Наголошується, що всіх врятованих людей відправили в лікарню. Саму пожежу локалізували о 16:14 на площі 100 квадратних метри.

Ліквідацією пожежі займаються 28 співробітників ДСНС, застосовані сім одиниць техніки.

Як розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта в коментарі Newsrom, станом на 16:45 медики швидкої допомоги одного пацієнта з отруєнням чадним газом доставили в Харківську клінічну лікарню №2. Ще одного постраждалого у пожежі на вулиці Нижній Гиевській, 150-Б з опіками доставили в харківську "швидку". Двох осіб без травм передали лікарям в Харківську багатопрофільну лікарню №17.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів створить державну комісію для з'ясування причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Уряд збирається на позачергове засідання.