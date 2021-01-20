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20 січня 2021, 15:02 99

На Хмельниччині СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень

20 січня 2021, 15:02 99
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Ділки здійснювали незаконний видобуток на самовільно зайнятих 4,3 га державної землі
Ділки здійснювали незаконний видобуток на самовільно зайнятих 4,3 га державної землі
Фото СБУ
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Cлужба безпеки України блокувала на Хмельниччині протиправну діяльність комерційної структури, яка здійснювала незаконну розробку надр державного значення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Під час ініційованої СБУ перевірки задокументовано, що підприємство працювало без передбаченого законом спеціального дозволу на користування надрами, а також акту про надання гірничого відводу для розробки родовища. Ділки здійснювали незаконний видобуток корисних копалин на самовільно зайнятій земельній ділянці державної форми власності площею 4,3 гектара.

За попередньою оцінкою фахівців, з родовища протиправно вивезено понад 8,5 тисячі тонн корисних копалин орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України спільно зі слідчою групою поліції провели огляд території незаконного видобутку, вилучили 5 одиниць техніки та зафіксували факт вчинення злочину. Рішенням суду уже накладено арешт на вилучену в ході огляду техніку, орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень, - повідомили в СБУ.

Триває досудове слідство.

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