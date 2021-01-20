На Хмельниччині СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень

Ділки здійснювали незаконний видобуток на самовільно зайнятих 4,3 га державної землі

Ділки здійснювали незаконний видобуток на самовільно зайнятих 4,3 га державної землі

Фото СБУ

Cлужба безпеки України блокувала на Хмельниччині протиправну діяльність комерційної структури, яка здійснювала незаконну розробку надр державного значення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Під час ініційованої СБУ перевірки задокументовано, що підприємство працювало без передбаченого законом спеціального дозволу на користування надрами, а також акту про надання гірничого відводу для розробки родовища. Ділки здійснювали незаконний видобуток корисних копалин на самовільно зайнятій земельній ділянці державної форми власності площею 4,3 гектара.

За попередньою оцінкою фахівців, з родовища протиправно вивезено понад 8,5 тисячі тонн корисних копалин орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України спільно зі слідчою групою поліції провели огляд території незаконного видобутку, вилучили 5 одиниць техніки та зафіксували факт вчинення злочину. Рішенням суду уже накладено арешт на вилучену в ході огляду техніку, орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень, - повідомили в СБУ.

Триває досудове слідство.