Прокуратура подтвердила фальшивость переписки о похищении человека в деле Микитася

31 декабря 2020 года Микитася взяли под стражу по подозрению в организации похищения человека

31 декабря 2020 года Микитася взяли под стражу по подозрению в организации похищения человека

Фото: из открытых источников

20 января во время судебного заседания по делу экс-владельца корпорации "Укрбуд" Максима Микитася прокурор подтвердил фальшивость переписки, в которой подозреваемый якобы заказывает похищение человека.

Как информирует RegioNews, об этом стало известно из трансляции заседания Киевского апелляционного суда.

Она была, эта переписка. Однако ... она не использовалась подозреваемым в ходе совершения преступления. Она создавалась с той целью, чтобы заверить потерпевшего Мирошниченко в том, что они (похитители - ред.) действуют в интересах Микитася", - сказал прокурор во время заседания.

По словам прокурора, подозреваемый Чернов, который организовал похищение и дал показания против Микитася, действительно подделал переписку с ним.

Чернов якобы сделал это, чтобы продемонстрировать пострадавшему Мирошниченко, что у него требуют деньги за указаниями Максима Микитася.

Однако позже застройщик самостоятельно позвонил потерпевшему и подтвердил, что похитители действуют от его имени. Поэтому, по словам прокурора, в поддельной переписке "отпала необходимость" и ее не использовали.

В то же время, следствие считает, что это не опровергает причастности Микитася к совершению преступления.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.

20 січня Апеляційний суд Києва залишив під арештом Микитася. Він залишиться під вартою до 27 лютого.