Оголошений в розшук директор підприємства, яке заправляло військові літаки в Сімферополі

Йому повідомлено про підозру в державній зраді

Йому повідомлено про підозру в державній зраді

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Після окупації Криму Росією підозрюваний уклав контракти з окупантами щодо зберігання, транспортування авіаційного палива та заправлення ним повітряних суден на території аеропорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя повідомили про підозру громадянину України, директору і співзасновнику одного з підприємств, що працюють на території окупованого півострова.

За даними слідства, підозрюваний із 2015 року, достовірно знаючи про окупацію АР Крим Збройними силами РФ та закриття у зв’язку з цим повітряного простору над півостровом і захоплення Міжнародного аеропорту "Сімферополь", уклав низку контрактів із правоохоронними органами і військовими підрозділами ЗС держави-окупанта щодо зберігання, транспортування авіаційного палива та заправлення ним повітряних суден на території аеропорту. В подальшому це забезпечило можливість їх експлуатації, здійснення незаконних польотів над тимчасово окупованою територією півострова та військової присутності ЗС РФ в Криму, - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Отже, діяльність підозрюваного в умовах окупації та збройного конфлікту сприяє підривній діяльності Росії проти України шляхом незаконної експлуатації повітряного простору над півостровом, а також здійснення пасажирського і вантажного авіаційного сполучення Сімферополя з аеропортами міст, розташованих на території Росії. Крім того, дії підозрюваного також сприяють мілітаризації Криму, що становить небезпеку не тільки для півострова і його жителів, а й для Чорноморського регіону та за його межами.

Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Наразі його оголошено в розшук.

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