Рішення місцевих рад Закарпаття щодо регіональних мов скасовані - Кремінь

Були скасовані скандальні рішення місцевих рад Закарпаття, які прийняли ще в 2012 році

Були скасовані скандальні рішення місцевих рад Закарпаття, які прийняли ще в 2012 році

Фото: із відкритих джерел

У Закарпатській області скасовані всі рішення місцевої влади про функціонування регіональних мов.

Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає RegioNews.

Він розповів, що раніше направив звернення до генпрокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов, на що отримав відповідь від Закарпатської обласної прокуратури.

Рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020 визнані такими, що втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад, - йдеться у відповіді прокуратури.

Кремінь зазначив, що таким чином, всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовані.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті місцевому жителю повідомили про підозру за сепаратистські заклики.