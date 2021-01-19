12:26  19 січня
На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області
11:24  19 січня
Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
18:25  19 січня
Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
19 січня 2021, 16:53 12

Рішення місцевих рад Закарпаття щодо регіональних мов скасовані - Кремінь

19 січня 2021, 16:53 12
Читайте также на русском языке
Були скасовані скандальні рішення місцевих рад Закарпаття, які прийняли ще в 2012 році
Були скасовані скандальні рішення місцевих рад Закарпаття, які прийняли ще в 2012 році
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Закарпатській області скасовані всі рішення місцевої влади про функціонування регіональних мов.

Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає RegioNews.

Він розповів, що раніше направив звернення до генпрокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов, на що отримав відповідь від Закарпатської обласної прокуратури.

Рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020 визнані такими, що втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад, - йдеться у відповіді прокуратури.

Кремінь зазначив, що таким чином, всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовані.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті місцевому жителю повідомили про підозру за сепаратистські заклики.

Офіс генпрокурора Закарпаття регіони мова Омбудсмен рішення
Тарифи на газ: АМКУ порушив справи проти шести регіональних газзбутів
19 січня 2021, 14:47
Депутати Закарпатської облради підтримали звернення до центральної влади щодо тарифів
19 січня 2021, 14:29
У Венедіктової відкрили дві справи проти нардепа Дубінського - ЦПК
19 січня 2021, 14:21
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »