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19 січня 2021, 16:26 152

СБУ оголосила підозру шістьом терористам так званої "ЛНР"

19 січня 2021, 16:26 152
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Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
Фото: із відкритих джерел
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У Луганській області працівники СБУ оголосили підозру шістьом бойовикам терористичної "ЛНР" за причетність до злочинів проти національної та громадської безпеки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, з початком російської збройної агресії проти України четверо мешканців міст Кадіївка та Алчевськ добровільно приєдналися до так званого "МДБ ЛНР”.

У лавах терористів вони займалися "контррозвідувальною" і диверсійною роботою, незаконним переслідуванням та позбавленням волі громадян, примусом мирного населення до злочинної діяльності на користь ворога. Дії бойовиків кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, СБУ задокументувала протиправну діяльність керівників Голубівського (Кіровськ) та Сорокинського (Краснодон) міськвідділів "міграційної служби МВС ЛНР”, які здійснюють примусову незаконну видачу паспортів терористичної "ЛНР” та інших "документів” фейкової республіки.

Зловмисникам заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, їх оголошено у розшук.

Нагадаємо, на Сумщині контррозвідка СБУ викрила схему постачання непридатних снарядів Збройним Силам на 50 млн грн.

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