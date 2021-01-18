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18 січня 2021, 09:46 8

Стала відома дата проведення саміту "Кримської платформи"

18 січня 2021, 09:46 8
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На саміті планують ухвалити рішення по деокупації півострова
На саміті планують ухвалити рішення по деокупації півострова
Фото: з відкритих джерел
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Саміт "Кримської платформи", у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Вже чітко визначена дата проведення Кримського саміту - 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", – повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

За його словами, на саміті "Кримської платформи" планують прийняти конкретні рішення з деокупації півострова.

Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо - скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму", - зазначив Жовква.

Крім того, саміт буде пов'язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли почне свою роботу Кримська платформа.

Крим окупація саміт МЗС захист права
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