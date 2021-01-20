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20 января 2021, 11:44 269

Объявлен в розыск директор предприятия, заправлявшего военные самолеты в Симферополе

20 января 2021, 11:44 269
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Ему сообщено о подозрении в государственной измене
Ему сообщено о подозрении в государственной измене
Фото из открытых источников
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После оккупации Крыма Россией подозреваемый заключил контракты с оккупантами относительно хранения, транспортировки авиационного топлива и заправки им воздушных судов на территории аэропорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении гражданину Украины, директору и соучредителю одного из предприятий, работающих на территории оккупированного полуострова.

По данным следствия, подозреваемый с 2015 года, достоверно зная об оккупации АР Крым Вооруженными силами РФ и прекращении в связи с этим воздушного пространства над полуостровом и захват Международного аэропорта "Симферополь", заключил ряд контрактов с правоохранительными органами и воинскими подразделениями ВС государства-оккупанта относительно хранения, транспортировки авиационного топлива и заправки им воздушных судов на территории аэропорта. В дальнейшем это обеспечило возможность их эксплуатации, осуществления незаконных полетов над временно оккупированной территорией полуострова и военного присутствия ВС РФ в Крыму, - сообщает Офис генерального прокурора.

Итак, деятельность подозреваемого в условиях оккупации и вооруженного конфликта способствует подрывной деятельности России против Украины путем незаконной эксплуатации воздушного пространства над полуостровом, а также осуществление пассажирского и грузового авиационного сообщения Симферополя с аэропортами городов, расположенных на территории России. Кроме того, действия подозреваемого также способствуют милитаризации Крыма, что представляет опасность не только для полуострова и его жителей, но и для Черноморского региона и за его пределами.

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

Напомним, сегодня сообщалось, что Венедиктова не намерена лично сообщать о подозрении Тупицкому. У генпрокурора настаивают, что председатель КС уже уведомлен о подозрении.

Вчера в Венедиктової открыли два дела против нардепа Дубинского - ГПК.

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