Венедіктова не має наміру особисто повідомляти про підозру Тупицькому

У генпрокурора наполягають, що голова КС вже повідомлений про підозру

У генпрокурора наполягають, що голова КС вже повідомлений про підозру

Фото з відкритих джерел

В Офісі генпрокурора підкреслили, що Тупицький вважається таким, що повідомлений про підозру і є підозрюваним з 28 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українські Новини.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова не буде повідомляти про підозру особисто усунутому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Не буде, оскільки голова Конституційного суду вже повідомлений про підозру 28 грудня (2020 року), - сказав представник Офісу.

Інших дій Венедіктова не має наміру здійснювати, зокрема, особисто зустрічатися з Тупицьким для повідомлення йому про підозру.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що Тупицький вважається таким, що повідомлений про підозру і є підозрюваним з 28 грудня.

Раніше повідомлялося, що Тупицький детально розписав Венедіктовій, як вручити йому підозру належним чином. У своїй заяві він просить Венедіктову звернутися до президента щодо скасування Указу про відсторонення голови КС від посади.

Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.