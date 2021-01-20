Татаров має вплив на правоохоронні органи через високопосадовця Нацполіції - Микитась

Поліція взагалі не може вести слідство в даній ситуації, вважає Микитась

Поліція взагалі не може вести слідство в даній ситуації, вважає Микитась

Фото: з відкритих джерел

Ексголова "Укрбуду" Максим Микитась розповів, завдяки кому заступник голови Офісу президента Олег Татаров має безпрецедентний вплив на правоохоронні органи, а зокрема на поліцію.

Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Слідство відносно мене ведуть слідчі поліції. Але вважаю, що в цій ситуації поліція взагалі не може вести слідство. Вони упереджені відносно мене, оскільки слідчі поліції всі підпорядковані Цуцкірідзе, який зацікавлений в силі Татарова", - розповів Микитась.

На його думку, саме Максим Цуцкірідзе - заступник голови Національної поліції України є тією людиною, через яку Татаров має вплив на слідчих поліції.

Я впевнений в безпрецедентному впливі на фабрикування справи Татарова та Цуцкірідзе, які й стоять за цим", - додав він.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань з-за вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.