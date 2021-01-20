Татаров имеет влияние на правоохранительные органы через чиновника Нацполиции - Микитась

Полиция вообще не может вести следствие в данной ситуации, считает Микитась

Полиция вообще не может вести следствие в данной ситуации, считает Микитась

Фото: из открытых источников

Экс-глава "Укрбуда" Максим Микитась рассказал, благодаря кому замглавы Офиса президента Олег Татаров имеет беспрецедентное влияние на правоохранительные органы, а в частности на полицию.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Следствие в отношении меня ведут следователи полиции. Но считаю, что в этой ситуации полиция вообще не может вести следствие. Они предвзяты в отношении меня, поскольку следователи полиции все подчинены Цуцкиридзе, который заинтересован в силе Татарова", - рассказал Микитась.

По его мнению, именно Максим Цуцкиридзе - заместитель главы Национальной полиции Украины является тем человеком, через которого Татаров имеет влияние на следователей полиции.

Я уверен в беспрецедентном влиянии на фабрикацию дела Татарова и Цуцкиридзе, которые и стоят за этим", - добавил он.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.