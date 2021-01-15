У Раді обіцяють, що абонплата за газ не перевищуватиме 1,79 грн за куб
Тариф на транспортування газу для населення не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.
Такі результати онлайн-зустрічі депутатської фракції "Слуга народу" з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, т.в.о міністра енергетики Юрієм Вітренко, головою Антимонопольного комітету Оксаною Піщанською, головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком щодо тарифів на газ для населення, пише RegioNews з посиланням на сторінку партії "Слуга народу” в Фейсбуці.
"Максимальна ціна по Україні — 6,99 грн за кубометр. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн за кубометр", - йдеться у повідомлені.
При цьому в партії відзначають, що відповідні рішення уряд та НКРЕКП ухвалять до 19 січня.
Водночас у "Слузі народу” зауважують, що відмови від ринку газу не передбачається.
Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Шмигаль запевнив, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені - представники Міністерства енергетики та "Нафтогазу" представили два плани розв'язання питання тарифів.
13 січня в.о. міністра енергетики Вітренко повідомив, що українці менше платитимуть за газ вже з лютого. Зниження цін на газ погодили на нараді у Зеленського.
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