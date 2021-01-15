У Раді обіцяють, що абонплата за газ не перевищуватиме 1,79 грн за куб

Відповідні рішення щодо ціни на газ уряд та НКРЕКП ухвалять до 19 січня

Відповідні рішення щодо ціни на газ уряд та НКРЕКП ухвалять до 19 січня

Рixabay

Тариф на транспортування газу для населення не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Такі результати онлайн-зустрічі депутатської фракції "Слуга народу" з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, т.в.о міністра енергетики Юрієм Вітренко, головою Антимонопольного комітету Оксаною Піщанською, головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком щодо тарифів на газ для населення, пише RegioNews з посиланням на сторінку партії "Слуга народу” в Фейсбуці.

"Максимальна ціна по Україні — 6,99 грн за кубометр. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн за кубометр", - йдеться у повідомлені.

При цьому в партії відзначають, що відповідні рішення уряд та НКРЕКП ухвалять до 19 січня.

Водночас у "Слузі народу” зауважують, що відмови від ринку газу не передбачається.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Шмигаль запевнив, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені - представники Міністерства енергетики та "Нафтогазу" представили два плани розв'язання питання тарифів.

13 січня в.о. міністра енергетики Вітренко повідомив, що українці менше платитимуть за газ вже з лютого. Зниження цін на газ погодили на нараді у Зеленського.

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