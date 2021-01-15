У Слов'янську відбувся мітинг проти підвищення комунальних тарифів

В акції протесту взяв участь мер міста Вадим Лях

В акції протесту взяв участь мер міста Вадим Лях

Фото: slavdelo.dn.ua

15 січня в Слов'янську біля будівлі міської ради відбувся мітинг місцевих мешканців проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє місцеве видання "Слов'янськ діловий”, передає RegioNews.

Мітингувальники обурювалися великою різницею в тарифі порівняно з сусідніми містами області. Також вони висловили невдоволеність нарахуванням цін на послуги тепломережі із абонентською платою та опаленням місць загального користування.

До мітингувальників вийшов мер міста Вадим Лях, який зі сцени назвав нові тарифи "грабіжницькими”.

Тариф, який на сьогодні існує, я не буду ні з ким сперечатися - він грабіжницький і його потрібно знижувати”, - сказав міський голова.

Він додав, що міська рада вже підготувала звернення до центральної влади для вирішення проблемних питань щодо комунальних платежів.

Нагадаємо, у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради, в місті вже втретє протестують проти підвищення тарифів.