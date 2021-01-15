17:53  15 січня
На Донбасі в березні не зможуть провести місцеві вибори у 18 ОТГ
13:15  15 січня
Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах
18:37  15 січня
Бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 січня 2021, 19:50 15

У Слов'янську відбувся мітинг проти підвищення комунальних тарифів

15 січня 2021, 19:50 15
Читайте также на русском языке
В акції протесту взяв участь мер міста Вадим Лях
В акції протесту взяв участь мер міста Вадим Лях
Фото: slavdelo.dn.ua
Читайте также
на русском языке

15 січня в Слов'янську біля будівлі міської ради відбувся мітинг місцевих мешканців проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє місцеве видання "Слов'янськ діловий”, передає RegioNews.

Мітингувальники обурювалися великою різницею в тарифі порівняно з сусідніми містами області. Також вони висловили невдоволеність нарахуванням цін на послуги тепломережі із абонентською платою та опаленням місць загального користування.

До мітингувальників вийшов мер міста Вадим Лях, який зі сцени назвав нові тарифи "грабіжницькими”.

Тариф, який на сьогодні існує, я не буду ні з ким сперечатися - він грабіжницький і його потрібно знижувати”, - сказав міський голова.

Він додав, що міська рада вже підготувала звернення до центральної влади для вирішення проблемних питань щодо комунальних платежів.

Нагадаємо, у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради, в місті вже втретє протестують проти підвищення тарифів.

Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.

Слов`янськ Донецька область митинг тарифи горсовет комунальні послуги вадим лях
У Чернігові мітингували не лише проти підвищення тарифів, а й проти дистанційного навчання
15 січня 2021, 19:13
Мер Черкас Бондаренко вирішив виписати собі премію 400%
15 січня 2021, 18:47
На Донбасі в березні не зможуть провести місцеві вибори у 18 ОТГ
15 січня 2021, 17:53
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »