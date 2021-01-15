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15 січня 2021, 13:24 880

У Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради

15 січня 2021, 13:24 880
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В місті вже втретє протестують проти підвищення тарифів
В місті вже втретє протестують проти підвищення тарифів
Фото: Суспільне
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15 січня в Житомирі втретє протестують проти підвищення тарифів на комунальні послуги, мітинг розпочався на території двох підприємств – "Житомиргаз" та "Житомиргаз Збут".

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Кількість протестувальників становить близько 250-300 осіб. До протестувальників виходила представниця підприємства АТ "Житомиргаз", котре відповідає за транспортування та доставку газу, Юлія Петришина. За її словами, усі рішення приймаються центром, а на місцях їх уже виконують.

Після цього протестувальники рушили до будівлі "Житомиробленерго", до них вийшли представники підприємства.

О 12.40 протестувальники штурмом взяли приміщення обласної ради та обласної державної адміністрації. Мітингарі прорвалися через охорону та пройшли до президії обласної ради.

Житомиряни протестують проти підвищення тарифів – штурмом взяли приміщення облради (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Нагадаємо, Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.

У Полтаві серед "тарифних мітингувальників" стався розкол, протестувальники розкололися через різне бачення подальших дій.

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