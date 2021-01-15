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15 января 2021, 19:50 14

В Славянске прошел митинг против повышения коммунальных тарифов

15 января 2021, 19:50 14
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В акции протеста принял участие мэр города Вадим Лях
В акции протеста принял участие мэр города Вадим Лях
Фото: slavdelo.dn.ua
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15 января в Славянске возле здания городского совета состоялся митинг местных жителей против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает местное издание "Славянск деловой", передает RegioNews.

Митингующие возмущались большой разницей в тарифе по сравнению с соседними городами области. Также они выразили недовольство начислением цен на услуги теплосети с абонентской платой и отоплением мест общего пользования.

К митингующим вышел мэр города Вадим Лях, который со сцены назвал новые тарифы "грабительскими".

Тариф, который сегодня существует, я не буду ни с кем спорить - он грабительский и его нужно снижать", - сказал городской голова.

Он добавил, что городской совет уже подготовил обращение к центральной власти для решения проблемных вопросов коммунальных платежей.

Напомним, в Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета, в городе уже в третий раз протестуют против повышения тарифов.

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