Мер Черкас Бондаренко вирішив виписати собі премію 400%

Поки люди протестують проти підвищення тарифів, меру Анатолію Бондаренку планують затвердити щомісячне преміювання і виплати на оздоровлення та вирішення побутових питань

Поки люди протестують проти підвищення тарифів, меру Анатолію Бондаренку планують затвердити щомісячне преміювання і виплати на оздоровлення та вирішення побутових питань

Фото: із відкритих джерел

У Черкасах Департамент управління справ та юридичного забезпечення міської ради розробив та зареєстрував проєкт рішення про нарахування у 2021 році премій для мера міста Анатолія Бондаренка у розмірі 400%.

Про це повідомляє видання 18000.com.ua, передає RegioNews. Зокрема, Бондаренко може розраховувати на отримання 100% премії за високі досягнення у праці як керівнику, який безпосередньо займається розробленням проєктів нормативно-правових актів і проводить експертизу проєктів таких актів. Ще 300% премії йому можуть нарахувати як щомісячне преміювання. Також передбачається надання міському голові допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Сума цієї допомоги рівняється середньомісячній заробітній платі. Крім того, Анатолій Бондаренко може отримати допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати для оздоровлення і при наданні щорічної відпустки. За цей проєкт рішення мають проголосувати депутати Черкаської міської ради, які затверджують розмір надбавок і премії для мера міста. Нагадаємо, раніше мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед президентом Зеленським, оскільки програв суд за позовом проти президента. Читайте також: Бондаренко Анатолій. Міський голова Черкас. Досьє

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