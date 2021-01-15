У Чернігові мітингували не лише проти підвищення тарифів, а й проти дистанційного навчання

Обидва протести – без партійної символіки

Обидва протести – без партійної символіки

Фото val.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ та ЧеLine.

У резолюції тарифного протесту в Чернігові, який у п’ятницю зібрав приблизно 150 людей і проходив без будь-яких партійних прапорів, ідеться про необхідність прийняття законів, які в подальшому унеможливлять необґрунтовано стрімке підвищення плати за комунальні послуги.

Першим пропонується закон "Про розвиток енергетичної системи України", який визначить принцип ціноутворення на енергоносії та закріпить норму забезпечення населення та бюджетних установ газом вітчизняного видобутку. Другий закон "Про зовнішні та внутрішні запозичення України" має регламентувати використання залучених державою коштів з обов’язковим публічним звітом про це та оцінкою ефективності.

Також у Чернігові батьки рішуче налаштовані проти дистанційного навчання, наголошуючи на його шкоді здоров’ю дитини. Адже весь освітній процес – від уроків до домашнього завдання – відбувається за гаджетами.

Також батьки акцентують на незаконності рішень про дистанційну освіту в той час, коли не було локдауну, адже дозволу батьків на освіту вдома ніхто не питав.

Батьки та наша громадська організація вже три місяці вивчає закони, інші нормативно-правові документи у сфері освіти, проводить листування та офіційні переговори. Тому нам вже давно стало відомо, що все це є незаконним і нема жодних правових підстав, – Оксана Гаймановська-Брюм, голова правління ГО "Асоціація батьківського самоврядування".

У чернігівському міському управлінні освіти наголошують, що рішення про "закриття" шкіл – це виключно право педагогічних рад закладів, які так реагують на загрози та виклики, пов’язані з пандемією, а усі рішення адміністрацій шкіл відповідають чинному законодавству. А в локдаун, який зараз триває, крім всього іншого, діють обмеження, закріплені на рівні центральної влади.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі "тарифний мітинг" зажадав відставки уряду в повному складі, а у Житомирі мітингарі штурмували обласну раду.