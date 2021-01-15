На Донбасі в березні не зможуть провести місцеві вибори у 18 ОТГ

У деяких населених пунктах та громадах неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку громадян

У деяких населених пунктах та громадах неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку громадян

Фото: Facebook

Місцеві вибори, які 28 березня 2021 року мають відбутися на деяких територіях Донецької та Луганської областей, провести неможливо.

Про це у Facebook повідомив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає RegioNews.

За його словами, 12 січня керівництво Донецької ОДА провело нараду за участі голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, т.в.о. Командувача об’єднаних сил Віктора Ганущака, керівництва Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях і Головних управлінь Нацполіції двох областей.

Присутні визнали, що у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України, неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року.

Копію протоколу наради було направлено до Центральної виборчої комісії. Вибори не відбудуться у наступних населених пунктах та територіальних громадах:

Світлодарській, Торецькій міських територіальних громадах Бахмутського району Донецької області;

Волноваській, Вугледарській міських, Мирненській, Ольгинській селищних територіальних громадах Волноваського району Донецької області;

Сартанській селищній територіальній громаді Маріупольського району Донецької області;

Авдіївській, Мар’їнській міських, Очеретинській селищній територіальних громадах Покровського району Донецької області;

Гірській, Лисичанській, Попаснянській, Сєвєродонецькій міських територіальних громадах Сєвєродонецького району Луганської області;

Щастинській міській, Станично-Луганській, Широківській селищних, Нижньотеплівській сільській територіальних громадах Щастинського району Луганської області.

Нагадаємо, ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року. У низці регіонів ще мають відбутися проміжні та повторні вибори.