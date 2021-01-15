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15 січня 2021, 17:32 939

З’явилось відео, як у Житомирі мітингарі штурмували обласну раду

15 січня 2021, 17:32 939
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Учасники протестів вимагають переглянути тарифи на газ та електроенергію
Фото: скріншот відео
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У мережі з’явилося відео, як учасники “тарифного” протесту сьогодні, 15 січня штурмували будівлю Житомирської обласної ради.

Відео опублікував один із учасників акції, передає RegioNews.

Вранці 15 січня близько 300 мешканців міста протестували під офісами газовиків, а потім організованою ходою рушили до обласної ради.

Вони взяли приміщення штурмом і піднялися в малу залу, де проходило засідання президії обласної ради.

Після цього з громадськістю поспілкувався голова обласної ради Володимир Федоренко. Він заявив, що президія прийняла колегіальне звернення до НКРЕКП, Кабінету Міністрів, Антимонопольного комітету та Верховної Ради щодо зниження цін на газ та електроенергію.

Згодом мітингувальники перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації з цінами на комунальні послуги. У сесійну залу до них вийшли заступники міського голови.

Акція протесту у Житомирі завершилася після 14.00. Наступний мітинг проти підвищення тарифів планують провести 19 січня.

Нагадаємо, у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради, в місті вже втретє протестують проти підвищення тарифів.

Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.

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