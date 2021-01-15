Появилось видео, как в Житомире митингующие штурмовали областной совет

Участники протестов требуют пересмотреть тарифы на газ и электроэнергию

Участники протестов требуют пересмотреть тарифы на газ и электроэнергию

Фото: скриншот видео

В сети появилось видео, как участники "тарифного" протеста сегодня, 15 января штурмовали здание Житомирского областного совета.

Видео опубликовал один из участников акции, передает RegioNews.

Утром 15 января около 300 жителей города протестовали под офисами газовиков, а затем организованной ходой двинулись в областной совет.

Они взяли помещение штурмом и поднялись в малый зал, где проходило заседание президиума областного совета.

После этого с общественностью пообщался глава областного совета Владимир Федоренко. Он заявил, что президиум принял коллегиальное обращение к НКРЕКП, Кабинету Министров, Антимонопольному комитету и Верховной Раде по поводу снижения цен на газ и электроэнергию.

Впоследствии митингующие перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на коммунальные услуги. В сессионный зал к ним вышли заместители городского головы.

Акция протеста в Житомире завершилась после 14.00. Следующий митинг против повышения тарифов планируют провести 19 января.

Напомним, в Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета, в городе уже в третий раз протестуют против повышения тарифов.