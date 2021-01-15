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15 січня 2021, 14:39 1107

"Тарифний протест" на Буковині: знову перекрита міжнародна траса

15 січня 2021, 14:39 1107
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Протестувальники перекрили рух транспортним засобам у с. Атаки Хотинського району
Протестувальники перекрили рух транспортним засобам у с. Атаки Хотинського району
Фото Нацполіції
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На Буковині в селі Атаки Хотинського району перекрили рух транспортних засобів. Учасники акції висловлюють своє невдоволення підвищенням тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Приблизно 20 місцевих жителів шляхом безперервної ходьби по пішохідному переходу на межі Чернівецької та Хмельницької областей перекрили рух транспортних засобів, - повідомляють у поліції.

Учасники акції висловлюють своє невдоволення підвищенням тарифів на комунальні послуги.

Поліція попереджає громадян про обмеження руху автотранспорту в селі Атаки на Буковині Сьогодні, 15 січня, приблизно 20...

Posted by Поліція Чернівецької області on Friday, January 15, 2021

На місці події працюють співробітники буковинської поліції. Правоохоронці забезпечують правопорядок і здійснюють відвід автотранспорту.

Раніше повідомлялося, що Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.

Тим часом у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради.

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