Нардепи сьогодні знову зберуться на нараду з Кабміном щодо тарифної кризи

Говоритимуть про зниження ціни за транспортування газу

Говоритимуть про зниження ціни за транспортування газу

Фото: Слуга народу / Facebook

Народні депутати знову зберуться на нараду з представниками Кабінету міністрів та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо тарифного питання. Говоритимуть про зниження ціни за транспортування газу.

Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, на сьогоднішній онлайн-нараді будуть присутні прем'єр Денис Шмигаль та виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Лишається питання по транспортуванню, бо в облгазах збільшення (тарифу - ред.) також відбулося. Хочемо почути від НКРЕКП про план дій щодо облгазів", - сказала нардеп.

Також на порядку денному питання допомоги домогосподарствам, які відмовилися від газу та перейшли на електроопалення.

"Що робити з домогосподарствами, які перейшли на електрокотли. Є цілі міста, які відмовилися (від газу - ред.), наприклад, Нікополь. Частину пільг скасували. Хочемо зрозуміти, яке рішення. Як варіант - грошова субсидія", - додала Кравчук.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Шмигаль запевнив, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені - представники Міністерства енергетики та "Нафтогазу" представили два плани розв'язання питання тарифів.

А 13 січня в.о. міністра енергетики Вітренко повідомив, що українці менше платитимуть за газ вже з лютого. Зниження цін на газ погодили на нараді у Зеленського.