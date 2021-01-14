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14 січня 2021, 14:57 21

Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо скорочення кількості нардепів до 300

14 січня 2021, 14:57 21
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Законопроєкт підтримали 17 членів комітету
Законопроєкт підтримали 17 членів комітету
Фото з відкритих джерел
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В Україні можуть скоротити число народних депутатів до 300. Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує остаточно ухвалити президентський законопроект №1017.

Як пише RegioNews, таке рішення члени комітету ухвалили в ході сьогоднішнього засідання.

Відзначимо, законопроєкт підтримали 17 членів комітету. Проти виступив один парламентарій і п'ять - утрималися.

Передбачено, що після набуття чинності цим законом парламент, обраний до набрання чинності документом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснили ініціативу скорочення кількості нардепів до 300.

Україна Верховна Рада депутат нардеп парламент
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