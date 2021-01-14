17:41  14 января
В горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал
18:13  14 января
У Зеленского убеждены, что локдаун не обвалит курс гривны
21:14  14 января
Боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
14 января 2021, 19:55 1549

Зеленский вернулся в Киев из отпуска в Буковеле

14 января 2021, 19:55 1549
Читайте також українською мовою
Президент встретил Новый год и отдыхал в Карпатах
Президент встретил Новый год и отдыхал в Карпатах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев из отпуска, который он провел на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствует пост, который Зеленский опубликовал в Instagram, передает RegioNews.

Он выложил фото двора Офиса президента с катком и новогодней елкой.

Банковая. Наконец зима. 14 января. Вот теперь уже точно - С Новым годом!!!", - написал Зеленский.

Напомним, Зеленский отправился в Ивано-Франковскую область еще 30 декабря 2020 года, первые дни Нового года президент провел в Карпатах на горнолыжном курорте "Буковель".

Также сообщалось, что Владимир Зеленский проводит выходные в Буковеле, а украинцы активно делятся в соцсетях фото с президентом.

Владимир Зеленский Офис президента президент Буковель отдых
Ясько заявила, что на нее оказывали прямое давление "из здания, где работает Ермак"
14 января 2021, 18:20
У Зеленского убеждены, что локдаун не обвалит курс гривны
14 января 2021, 18:13
Экс-глава СБУ Смешко считает, что Украине необходимы досрочные выборы
14 января 2021, 15:15
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »