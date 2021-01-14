Зеленский вернулся в Киев из отпуска в Буковеле

Президент встретил Новый год и отдыхал в Карпатах

Президент встретил Новый год и отдыхал в Карпатах

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев из отпуска, который он провел на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствует пост, который Зеленский опубликовал в Instagram, передает RegioNews.

Он выложил фото двора Офиса президента с катком и новогодней елкой.

Банковая. Наконец зима. 14 января. Вот теперь уже точно - С Новым годом!!!", - написал Зеленский.

Напомним, Зеленский отправился в Ивано-Франковскую область еще 30 декабря 2020 года, первые дни Нового года президент провел в Карпатах на горнолыжном курорте "Буковель".

Также сообщалось, что Владимир Зеленский проводит выходные в Буковеле, а украинцы активно делятся в соцсетях фото с президентом.